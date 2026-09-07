Decomisan armamento y equipo táctico en poblado Mazatlán

Un despliegue de seguridad ejecutado en la zona rural del municipio de Mazatlán derivó en el aseguramiento de un lote de armamento, municiones de grueso calibre y diverso equipo balístico. Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) perteneciente a la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación permanente con las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional.

Mazatlán, Sinaloa, a 6 de septiembre de 2026



El Grupo Interinstitucional asegura armamento y municiones en el poblado de Siqueros, en Mazatlán



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), de la Policía Estatal… pic.twitter.com/xMHlzCN8oc — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 7, 2026

La intervención operativa tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de Siqueros, donde los efectivos estatales desarrollaban recorridos de prevención del delito, patrullajes de vigilancia y labores de reconocimiento terrestre. Durante las inspecciones sobre los caminos y brechas del sector, los agentes detectaron objetos sospechosos ocultos de forma estratégica entre la maleza de la zona.

Al aproximarse para la inspección del sitio, el personal de seguridad aseguró un total de 18 cargadores para arma de fuego y 540 cartuchos útiles, todos correspondientes al calibre 7.62x39 mm. Asimismo, en el punto se incautaron cinco chalecos tácticos de uso militar, 10 placas balísticas diseñadas para la protección de torso y un casco táctico elaborado con material de Kevlar.

Todo el material bélico y los pertrechos asegurados fueron embalados y puestos a disposición de la representación social de la Fiscalía General de la República, la cual dará continuidad a las investigaciones y diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación contra quien resulte responsable.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer el esquema de seguridad coordinado e instaron a la ciudadanía a colaborar mediante las líneas de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089.