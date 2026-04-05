Decomisan 79 toneladas de perfumes ilegales en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México capitalinas aseguran cosméticos y barnices sin acreditar procedencia en operativo en la Cuauhtémoc.

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron más de 79 toneladas de mercancía ilegal, entre perfumes árabes, cosméticos y barnices, como resultado de un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la calle República de Costa Rica.

Durante el operativo, los elementos inspeccionaron una camioneta con capacidad de ocho toneladas, cuyo conductor no pudo acreditar la legal procedencia de la carga.

#BoletínSSC | #Decomiso | Efectivos de la #SSC apoyaron a las autoridades de @Finanzas_CDMX en un dispositivo en el que decomisaron más de 79 toneladas de mercancía de procedencia ilegal, así como dos camionetas y una caja seca por no contar con la documentación correspondiente… pic.twitter.com/vT3S5hdJ8Z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 1, 2026

En la unidad se aseguraron 40 cajas de perfumes árabes, lo que derivó en la ampliación de la revisión en la zona.

Bodega con toneladas de mercancía

Posteriormente, las autoridades ubicaron una bodega donde se almacenaban 79 toneladas de productos de origen extranjero, entre perfumes, cosméticos y barnices, sin documentación que acreditara su legal ingreso al país.

Ante estas irregularidades, toda la mercancía fue asegurada por las autoridades.

Los productos decomisados fueron sellados y trasladados a instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Las autoridades capitalinas señalaron que este tipo de operativos busca combatir la comercialización de mercancía ilegal y proteger a los consumidores.