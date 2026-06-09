Decomisan 59 artefactos explosivos dentro de transporte público

Las autoridades indicaron que el material quedó bajo resguardo de especialistas, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes.

Un total de 59 artefactos explosivos de fabricación casera fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un operativo de revisión realizado en la autopista México-Cuernavaca, como parte de las acciones permanentes de vigilancia en accesos carreteros de la Ciudad de México.

Hallazgo ocurrió durante inspección a unidades de pasajeros

De acuerdo con la información oficial, el material fue localizado mientras los agentes realizaban inspecciones preventivas a unidades de transporte de pasajeros que transitaban por esta importante vía de comunicación.

Tras detectar los dispositivos, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la intervención del agrupamiento especializado Zorros, cuyos integrantes se encargaron de asegurar y resguardar los artefactos para evitar cualquier riesgo a los usuarios de la carretera y a la población en general.

Especialistas quedaron a cargo de las investigaciones

La SSC no detalló el tipo específico de explosivos decomisados ni informó sobre personas detenidas derivado de esta acción. Tampoco precisó el punto exacto de la autopista donde se realizó el hallazgo.

Las autoridades indicaron que el material quedó bajo resguardo de especialistas, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes para determinar su origen, destino y posible uso.

La dependencia señaló que mantendrá los dispositivos de supervisión y revisión en carreteras, terminales y puntos estratégicos de la zona metropolitana, con el objetivo de detectar objetos o sustancias que representen un riesgo para la seguridad de los viajeros y prevenir posibles incidentes.