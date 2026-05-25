Decomisan 54 mil litros de químicos para drogas en Manzanillo

Autoridades federales aseguraron dos contenedores con sustancias presuntamente ligadas a la fabricación de fentanilo y metanfetaminas

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisaron más de 54 mil litros de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas en la aduana del puerto de Manzanillo.

De acuerdo con información oficial, el cargamento estaba compuesto por aproximadamente 54 mil 960 litros de una sustancia identificada preliminarmente como alcohol bencílico, distribuida en 240 tambos almacenados dentro de dos contenedores.

La FGR detalló que el aseguramiento fue resultado de investigaciones de campo y gabinete enfocadas en combatir delitos contra la salud y detectar rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para importar y trasladar sustancias químicas al occidente del país.

Según las autoridades, los trabajos de inteligencia permitieron identificar el posible modo de operación de una estructura delictiva relacionada con el tráfico de precursores químicos para la fabricación de narcóticos sintéticos, entre ellos fentanilo y metanfetaminas.

Aseguramiento ocurrió en la aduana del puerto

Tras ubicar el cargamento en la aduana de Manzanillo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, junto con elementos de la SSPC y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), desplegaron un operativo en las instalaciones portuarias.

El aseguramiento se realizó en la aduana ubicada sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en la colonia Tepeixtles, donde fueron localizados los dos contenedores con los 240 tambos de sustancias químicas.

La Fiscalía señaló que, con base en análisis químicos y antecedentes de casos similares, sustancias como el ácido tartárico, la piperidona y otros compuestos relacionados pueden ser empleados en etapas finales de producción de drogas sintéticas.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni revelaron el origen del cargamento, la empresa responsable del envío o el destino final de los contenedores.

Asimismo, se indicó que las sustancias quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras peritos especializados realizan los estudios para determinar la composición exacta y cantidad total del material asegurado.