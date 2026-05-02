Decomisan 50 toneladas de autopartes robadas en CDMX

Lo robado incluía motores y varias partes del vehículo, que probablemente tenían relación con investigaciones sobre robo de vehículos en el Edomex y CDMX

En la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, las autoridades del país aseguraron alrededor de 50 toneladas de autopartes y arrestaron a Pablo "N", un posible líder y miembro de una célula que se dedicaba a vender estas piezas ilegales en el mercado 25 de Julio.

Según la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), Pablo 'N', quien tiene antecedentes por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, trabajaba en el mercado mencionado que se encuentra en la colonia San Felipe de Jesús.

Además, señaló que se investiga la posible implicación de Samanta y Ángel 'N' en la gestión de recursos y en el funcionamiento de la célula, respectivamente; los dos supuestamente están relacionados con crímenes contra la salud y encubrimiento por receptación.

Durante la operación, se incautaron alrededor de 50 toneladas de autopartes, incluyendo motores y varias partes del vehículo, que probablemente tenían relación con investigaciones sobre robo de vehículos en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) fue responsable del trabajo de inteligencia, en colaboración con la SSPC, que realizó el cateo que condujo a la detención de las tres personas.

En el Estado de México y en la capital mexicana, el delito del robo de autopartes y la venta ilegal de las mismas es uno de los más graves. En 2025, se reportaron 9.645 denuncias; sin embargo, una gran parte de las víctimas escoge no denunciar debido a la desconfianza que tienen hacia las autoridades.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis) reporta que el 70% del robo de vehículos estacionados se enfoca en los espejos, la parte frontal y las luces frontales.