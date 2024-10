 Decomisan 50 kg de fentanilo en frontera con California

Un hombre de origen mexicano fue arrestado en California, Estados Unidos, cuando intentaba ingresar al país con más de 50 kilogramos de fentanilo ocultos en su vehículo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó sobre el decomiso y la detención el jueves 17 de octubre, señalando que el cargamento estaba escondido en el interior del sedán gris que conducía el detenido, quien había viajado desde Mexicali, Baja California.

El sujeto de 47 años fue detenido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos a través de un cruce fronterizo. Durante la inspección, los agentes de la CBP, apoyados por un dispositivo de rayos X y un agente canino, revisaron minuciosamente el vehículo.

Fue entonces cuando el perro detectó la presencia de sustancias sospechosas en los paneles traseros del auto.

Last week, CBP officers in Calexico, CA, seized 98 packages containing 122 lbs of blue fentanyl pills hidden throughout the quarter panels and back head rest of a gray sedan. The discovery was made using x-ray technology and a K-9 team. #OperationApollo ➡️https://t.co/3ehKlO8xlL pic.twitter.com/X3DRyj3Vdm