Decomisan 49 toneladas de sustancias químicas en Sinaloa

La autoridad judicial autorizó la diligencia de cateo que derivó en la incautación de material táctico y compuestos químicos.

Más de 49 toneladas y 45 mil litros de sustancias químicas fueron incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la ejecución de una orden de cateo en la comunidad de El Diez, sobre la carretera costera Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa.

Durante la inspección del inmueble realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados, las autoridades aseguraron aproximadamente 25.9 toneladas de ácido tartárico, 18.1 toneladas de sosa cáustica, 4.7 toneladas de cianuro de sodio, 950 kilos de acetato de plomo y cerca de 12 mil litros de ácido clorhídrico.

A esto se sumaron más de 33 mil litros y 225 kilos de otros compuestos aún no identificados, almacenados en costales, cajas, bidones y tambos.

En el lugar también se incautaron cargadores y municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas, dos chalecos tácticos, un vehículo tipo montacargas y el propio inmueble.

Hallazgo de la bodega y origen del operativo

La localización del predio ocurrió cuando militares y policías estatales detectaron el lugar al percatarse de que la cortina de la bodega estaba parcialmente abierta. Desde el exterior, los uniformados observaron el equipo balístico y los recipientes, además de percibir un intenso olor a sustancias químicas corrosivas.

A raíz del reporte, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró el informe correspondiente y solicitó la autorización judicial. Con la orden de cateo concedida, el Ministerio Público de la Federación procedió con el aseguramiento para continuar con la investigación por los delitos de posesión de precursores químicos y materiales tácticos.