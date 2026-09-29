Decomisan 341 kilos de narcóticos en Sonora y Baja California

Autoridades lograron en acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas, el aseguramiento de 341 kilos de narcóticos en Sonora y Baja California.

Autoridades decomisaron 341 kilogramos de distintas drogas en dos operativos coordinados en los estados fronterizos de Sonora y Baja California, informaron este lunes autoridades del Gabinete de Seguridad.

Las intervenciones contaron con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una primera acción desarrollada en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora, los agentes federales detuvieron a dos personas que transportaban un cargamento ilícito oculto en el compartimento secreto de un vehículo.

Durante la inspección de la unidad, los efectivos incautaron aproximadamente 47.5 kilogramos de metanfetamina, 28 kilogramos de cocaína, doce kilogramos de goma de opio y diez kilogramos de fentanilo.

Por otra parte, durante un despliegue de revisión realizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, las fuerzas de seguridad decomisaron 232 kilogramos de cocaína y 11.5 kilogramos de fentanilo escondidos en un semirremolque.

El Gobierno federal destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del Gabinete de Seguridad para mermar la capacidad operativa de las organizaciones criminales e impedir la comercialización de estas sustancias tanto en México como en otros países.