Decomisan 330 mil cervezas ilegales en CDMX durante el Mundial

El balance de seguridad también incluyó la contención de 17 riñas en las inmediaciones de las zonas de fiesta sin que pasaran a mayores

Un operativo de seguridad sin precedentes desplegado en la capital durante la celebración de la Copa del Mundo dejó como saldo el aseguramiento de más de 347,000 latas de cerveza y botellas de alcohol, así como la remisión de más de mil 800 automovilistas a "El Torito" por rebasar los límites de alcohol permitidos, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Al presentar el balance final del dispositivo que formó parte del Plan Kukulkán del gobierno federal, el titular de la SSC precisó que tan solo en el Fan Fest del Zócalo, Paseo de la Reforma y los festivales futboleros en las alcaldías se decomisaron 330 mil latas de cerveza y más de 17 mil botellas de licor a los asistentes.

Mando preventivo: decomisos y operativo alcoholímetro

Además del alcohol confiscado, las autoridades retiraron del espacio público más de 21 mil objetos de riesgo —como paraguas y botellas de agua rígidas— y más de 18 mil latas de espuma.

En materia de vialidad y prevención de accidentes, el jefe de la policía capitalina detalló las acciones del programa de alcoholemia:

Pruebas aplicadas: 3,783 exámenes de alcoholemia realizados en diversos puntos de la ciudad.

Remisiones a "El Torito": 1,187 personas dieron positivo tras superar los niveles permitidos de alcohol en la sangre y fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas tras la sanción dictada por el Juzgado 5 Cívico. (Nota: En total, durante todo el periodo mundialista, más de 1,800 conductores fueron enviados a "El Torito").

Vehículos sancionados: 33 automóviles que obstruían vialidades fueron retirados, de los cuales 31 terminaron en depósitos vehiculares.

Control de orden público y despliegue logístico

El balance de seguridad también incluyó la contención de 17 riñas en las inmediaciones de las zonas de fiesta sin que pasaran a mayores, la presentación de 1,847 personas ante el juez cívico por faltas administrativas y el desalojo de 39 personas del Estadio Ciudad de México por alterar el orden.

En el apartado tecnológico y de acompañamiento internacional, la SSC reportó: