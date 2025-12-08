Decomisan 320 kilogramos de metanfetamina en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se aseguraron 320 kilogramos de metanfetamina ocultos dentro de una unidad de carga pesada durante un despliegue realizado en Los Mochis, Sinaloa.
Estos hechos fueron compartidos por el secretario Omar García Harfuch, quién detalló parte del operativo.
En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar:— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025
320 kg de metanfetamina ocultos
Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta… pic.twitter.com/qCkHdV2Nyw
Aseguró que estas acciones son parte de los operativos conjuntos entre autoridades federales para detener el tráfico de drogas en México.