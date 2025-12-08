Info 7 Logo
Decomisan 320 kilogramos de metanfetamina en Sinaloa

Por: Diana Leyva

07 Diciembre 2025, 10:00

Estos hechos fueron compartidos por el secretario Omar García Harfuch, quién detalló que el operativo conjunto se efectúo en calles de Los Mochis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se aseguraron 320 kilogramos de metanfetamina ocultos dentro de una unidad de carga pesada durante un despliegue realizado en Los Mochis, Sinaloa.

Estos hechos fueron compartidos por el secretario Omar García Harfuch, quién detalló parte del operativo.

Aseguró que estas acciones son parte de los operativos conjuntos entre autoridades federales para detener el tráfico de drogas en México.

