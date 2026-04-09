Decomisan 265 kg de cocaína frente a costas de Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron una embarcación con aproximadamente 265 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

El decomiso se realizó como parte de operativos de vigilancia marítima en el Pacífico mexicano, donde las autoridades localizaron una lancha con motor fuera de borda que transportaba cuatro bultos y tres bolsas con la droga.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la operación inició a 66 millas náuticas (unos 122 kilómetros) al noroeste de Lázaro Cárdenas, y concluyó cuando la embarcación llegó a las costas de Maruata, en Michoacán.

En costas de Michoacán, en una operación marítima encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguró una embarcación con aproximadamente 265 kg de cocaína.



Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del… pic.twitter.com/ZNTM4S13Iy — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 8, 2026

Pese a la magnitud del aseguramiento, no se reportaron personas detenidas.

Impacto millonario

Las autoridades estimaron que la droga incautada tiene un valor aproximado de 56.7 millones de pesos y que se evitó la distribución de más de 530 mil dosis en el mercado.

El golpe representa una afectación significativa a las finanzas de grupos delictivos que operan rutas marítimas para el tráfico de drogas.

La Semar destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para inhibir las operaciones del crimen organizado en el mar, una de las principales vías utilizadas para el traslado de narcóticos hacia Estados Unidos.

Según cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, se han asegurado más de 62 toneladas de cocaína en alta mar.