Decomisan 20 mil litros de presunto huachicol en Guanajuato

El conductor, el vehículo y el cargamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en San Miguel de Allende

Un tractocamión que transportaba aproximadamente 20 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita fue asegurado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, durante un operativo de vigilancia instalado sobre la carretera federal 57.

La intervención se realizó en el tramo Querétaro-San Luis Potosí, donde elementos de la Policía Estatal de Caminos detectaron que la unidad efectuó una maniobra indebida al cruzar una línea continua, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.

Conductor no acreditó la procedencia del combustible

Durante la revisión, los agentes localizaron un tanque tipo C-3 cargado con hidrocarburo. Sin embargo, el conductor, identificado como Juan Antonio “N”, no presentó documentación suficiente para comprobar el origen, propiedad y traslado legal del producto.

Ante las irregularidades detectadas, el hombre fue detenido y el tractocamión quedó asegurado junto con los aproximadamente 20 mil litros de combustible.

La unidad corresponde a un vehículo marca Freightliner, modelo 2019 y color blanco, el cual fue localizado como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, estrategia implementada para reforzar la seguridad y detectar actividades ilícitas en los principales corredores carreteros de la entidad.

FGR investigará el origen y destino del hidrocarburo

El conductor, el vehículo y el cargamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en San Miguel de Allende, instancia que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia del combustible y determinar su posible destino.

La autoridad federal también deberá definir la situación jurídica del detenido y establecer si el cargamento está relacionado con una red dedicada al robo, almacenamiento o comercialización ilegal de hidrocarburos.

El aseguramiento ocurrió en uno de los corredores logísticos más importantes del centro del país, utilizado diariamente para el traslado de mercancías entre Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y otras entidades.

Debido al flujo constante de unidades de carga, las autoridades mantienen puntos de inspección y patrullajes preventivos para identificar vehículos con irregularidades, cargamentos de procedencia ilícita o documentación alterada.

Guanajuato acumula decomisos de combustible

El caso de San José Iturbide se suma a otros aseguramientos registrados recientemente en Guanajuato. En Apaseo el Grande, las autoridades decomisaron un tractocamión con cerca de 48 mil litros de hidrocarburo, luego de detectar inconsistencias en la documentación presentada.

También en San José Iturbide fueron asegurados previamente dos autotanques que transportaban alrededor de 60 mil litros de combustible sin que pudiera acreditarse plenamente su legal procedencia.

Como parte de los operativos contra el robo y traslado ilegal de combustibles, las autoridades estatales han reportado el aseguramiento de más de 6.7 millones de litros de hidrocarburos y derivados, además de la localización e inhabilitación de decenas de tomas clandestinas en distintos municipios de Guanajuato.