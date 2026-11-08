Decomisan 2,500 cajas con mercancía ilegal en Ciudad de México

Autoridades capitalinas trasladaron los bienes embargados hacia las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para el trámite legal.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México colaboraron con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) en un operativo implementado en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, logrando el decomiso de aproximadamente 2 mil 500 cajas con mercancía extranjera de procedencia ilegal y un vehículo de carga.

La intervención se llevó a cabo sobre la calle Joaquín Herrera, sitio en el cual los uniformados detectaron un tractocamión acoplado a un contenedor de color rojo. Al inspeccionar la unidad, las autoridades observaron diversos artículos empaquetados; sin embargo, el conductor del vehículo no pudo presentar la documentación legal que avalara el ingreso y la procedencia de los productos en el país.

Traslado de los artículos y resguardo institucional

Tras la falta de acreditación legal, las cerca de 2 mil 500 cajas fueron selladas y puestas bajo el resguardo de los elementos de la SSC.

Posteriormente, la mercancía y el tractocamión fueron trasladados bajo custodia a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas capitalina, localizadas en la calle Oriente 233, dentro de la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco, donde se continuará con los procedimientos legales correspondientes.