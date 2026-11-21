Personal de Aduanas de México, Semar, FGR y SSPC incautó 18 mil peluches apócrifos en un recinto fiscalizado de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Cerca de 18 mil peluches apócrifos fueron asegurados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras ser localizados al interior de dos contenedores en un recinto fiscalizado de la aduana.

De acuerdo con las imágenes difundidas del aseguramiento, la mercancía falsificada se encontraba acondicionada en grandes bultos tipo paca, envueltos y firmemente asegurados sobre tarimas.

El decomiso fue realizado por personal de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La inspección y el aseguramiento de la mercancía se llevaron a cabo dentro de las instalaciones aduaneras de este puerto michoacano, evitando que los productos falsificados continuaran su tránsito hacia puntos de distribución.

Combate a mercancías ilícitas y propiedad intelectual

De acuerdo con el reporte oficial, este operativo forma parte de las acciones del Gabinete de Seguridad para reforzar la coordinación interinstitucional contra el comercio de mercancías ilícitas.

Asimismo, busca proteger los derechos de propiedad intelectual e impedir que este tipo de productos apócrifos ingresen al mercado nacional.