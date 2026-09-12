Decomisan 150 toneladas de autopartes y detienen a seis en CDMX

Autoridades cumplimentaron una orden de cateo en una bodega localizada en la alcaldía Xochimilco. en donde realizó el importante aseguramiento

Un operativo conjunto de autoridades federales y capitalinas permitió el aseguramiento de aproximadamente 150 toneladas de autopartes presuntamente de procedencia ilícita y la detención de seis hombres en un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes cumplimentaron una orden de cateo en una bodega localizada sobre la avenida Aquiles Serdán, en la colonia Las Ánimas, Santiago Tulyehualco.

De acuerdo con las autoridades, durante la inspección fueron localizadas y aseguradas diversas piezas automotrices, entre ellas cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, fascias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres, entre otros componentes.

Además del importante volumen de autopartes decomisadas, los agentes aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina y ocho equipos de telefonía móvil.

Durante el operativo fueron detenidos seis hombres de 19, 21, 38, 46, 47 y 55 años de edad, quienes, según las primeras líneas de investigación, estarían relacionados con un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y comercialización de vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México, así como a la venta de autopartes obtenidas de manera ilegal.

#Importante l Como parte de los trabajos contra el Robo de Autopartes y Vehículos en la capital, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con el @GabSeguridadMX, aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes y detuvieron a seis hombres en un inmueble ubicado en la alcaldía @XochimilcoAl. Los detenidos son probables integrantes de un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados en la #CDMX y el #EDOMEX, así como a la reventa de autopartes. En otra importante acción, como seguimiento a un caso de robo de vehículo, efectivos de la @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo y aseguraron un predio ubicado en la colonia Xalpa, alcaldía @AlcIztapalapa, donde localizaron y aseguraron tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz. Con estas intervenciones, refrendamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de seguridad para enfrentar estructuras dedicadas a la comercialización de vehículos y autopartes de procedencia ilícita en la #CDMX. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026 El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que esta intervención forma parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos implementada en la capital del país. Asimismo, destacó que las acciones buscan desarticular estructuras criminales dedicadas al robo, almacenamiento y comercialización de unidades y piezas automotrices de origen ilícito. Como parte de las acciones simultáneas derivadas de las investigaciones, autoridades también ejecutaron un cateo en un inmueble de la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa, donde fueron aseguradas tres placas vehiculares, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz relacionado con una indagatoria por robo de vehículo. Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán los operativos coordinados para combatir el robo de vehículos y autopartes, uno de los delitos patrimoniales con mayor impacto en la zona metropolitana del Valle de México.