Decomisan 149 kilos de presunta metanfetamina en Culiacán

Ejército y Guardia Nacional decomisaron cerca de 149 kilos de presunta metanfetamina en una vagoneta localizada en El Tule, Culiacán

Un cargamento de aproximadamente 149 kilogramos de presunta metanfetamina fue localizado y asegurado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional durante un operativo realizado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

El decomiso se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2026, como resultado de acciones coordinadas entre las fuerzas federales y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió durante recorridos de reconocimiento terrestre en el poblado El Tule, donde los efectivos ubicaron una vagoneta que contenía varios paquetes con una sustancia granulada.

El 12 de noviembre de 2026, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguraron un vehículo y presunta droga en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Al realizar reconocimientos terrestres en el poblado El Tule, municipio de Culiacán, Sin., el personal localizó una vagoneta, asegurándose en su interior tres costales con 15 bolsas que contenían aproximadamente 149 kilogramos de una sustancia granulada con las características similares a la metanfetamina, este aseguramiento representa una afectación económica estimada de 40.3 mdp, con lo que se logra debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones delictivas y se evita que las drogas lleguen a las calles. Tras el hallazgo, se implementó un despliegue de reconocimiento terrestre y con dron en las inmediaciones para localizar a los responsables; asimismo, el vehículo y la presunta droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., para continuar con las investigaciones correspondientes. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 13, 2026 Localizan 15 bolsas con la sustancia Al inspeccionar el vehículo, los elementos de seguridad encontraron tres costales en cuyo interior había un total de 15 bolsas con aproximadamente 149 kilogramos de una sustancia que presenta características similares a la metanfetamina. Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 40.3 millones de pesos para las organizaciones delictivas, además de un impacto en sus capacidades operativas y logísticas. Con este decomiso, las corporaciones buscan impedir que el presunto narcótico llegue a las calles y continúe su distribución. Buscan a posibles responsables con apoyo de drones Después de localizar el vehículo y la sustancia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores de El Tule. Las labores incluyeron recorridos terrestres y vigilancia mediante drones, con la finalidad de ubicar a las personas posiblemente relacionadas con el cargamento. Sin embargo, la información proporcionada no reportó personas detenidas como resultado de estas acciones. Decomiso queda a disposición de la FGR Finalmente, tanto la vagoneta como los 149 kilogramos de la sustancia asegurada fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede de Culiacán. La autoridad ministerial será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del cargamento y establecer posibles responsabilidades.