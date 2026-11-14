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Decomisan 149 kilos de presunta metanfetamina en Culiacán

Por: Ángeles Núñez

13 Noviembre 2026, 11:15

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Ejército y Guardia Nacional decomisaron cerca de 149 kilos de presunta metanfetamina en una vagoneta localizada en El Tule, Culiacán

Decomisan 149 kilos de presunta metanfetamina en Culiacán

Un cargamento de aproximadamente 149 kilogramos de presunta metanfetamina fue localizado y asegurado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional durante un operativo realizado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

El decomiso se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2026, como resultado de acciones coordinadas entre las fuerzas federales y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió durante recorridos de reconocimiento terrestre en el poblado El Tule, donde los efectivos ubicaron una vagoneta que contenía varios paquetes con una sustancia granulada.

Localizan 15 bolsas con la sustancia

Al inspeccionar el vehículo, los elementos de seguridad encontraron tres costales en cuyo interior había un total de 15 bolsas con aproximadamente 149 kilogramos de una sustancia que presenta características similares a la metanfetamina.

Las autoridades estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 40.3 millones de pesos para las organizaciones delictivas, además de un impacto en sus capacidades operativas y logísticas.

Con este decomiso, las corporaciones buscan impedir que el presunto narcótico llegue a las calles y continúe su distribución.

Buscan a posibles responsables con apoyo de drones

Después de localizar el vehículo y la sustancia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores de El Tule. Las labores incluyeron recorridos terrestres y vigilancia mediante drones, con la finalidad de ubicar a las personas posiblemente relacionadas con el cargamento.

Sin embargo, la información proporcionada no reportó personas detenidas como resultado de estas acciones.

Decomiso queda a disposición de la FGR

Finalmente, tanto la vagoneta como los 149 kilogramos de la sustancia asegurada fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede de Culiacán.

La autoridad ministerial será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del cargamento y establecer posibles responsabilidades.

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