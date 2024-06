 Decomisan 146 kilos de metanfetamina en Nogales, Arizona

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizó un significativo decomiso de drogas en Nogales, Arizona, interceptando 146 kilogramos de metanfetamina que habían sido ingeniosamente ocultados en sacos de carbón y mezclados con piezas de combustible fósil real.

El director del Área Portuaria del Puerto de Nogales, Arizona de la CBP, Michael W. Humphries, informó que el decomiso tuvo lugar el pasado 30 de mayo, siendo revelado al público el 5 de junio.

Durante una inspección de rutina a un tractocamión proveniente de México, agentes de la CBP, con la asistencia de un perro entrenado en detección de drogas, descubrieron la droga sintética camuflada entre los costales de carbón falsos.

