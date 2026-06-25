Decomisan 145 kilos de metanfetamina en paquetería de Sonora

Autoridades federales aseguraron más de 145 kilos de metanfetamina en una empresa de paquetería de Hermosillo; el cargamento iba rumbo a Tijuana

Un cargamento de 145 kilos con 454 gramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales en una empresa de paquetería de Hermosillo, Sonora, como parte de una investigación que busca identificar a los responsables del envío y el origen de la droga.

La intervención se realizó luego de que una denuncia anónima alertara sobre el posible traslado de narcóticos mediante servicios de mensajería, una modalidad utilizada con frecuencia por grupos criminales para movilizar sustancias ilícitas entre distintas regiones del país.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el aseguramiento ocurrió el pasado 16 de junio, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, realizaron una inspección en el establecimiento.

Durante la revisión localizaron 184 paquetes que contenían en conjunto los 145 kilos con 454 gramos de metanfetamina, por lo que la droga fue asegurada de inmediato.

Investigan destino y responsables del envío

Las primeras investigaciones señalan que el cargamento tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, uno de los principales puntos de conexión para el tráfico de drogas hacia la frontera con Estados Unidos.

Tras el decomiso, el narcótico quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen de la droga, identificar a las personas involucradas en el envío y establecer posibles vínculos con redes de distribución.