Decomisan 10 kilos de presunta droga en equipaje en el AICM

Elementos federales y de Aduanas detectaron mediante rayos X el cargamento beige transportado por un viajero procedente de Miami.

Cuatro bolsas que contenían cerca de 10 kilogramos de una sustancia en polvo color beige fueron aseguradas en la aduana de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que derivó en la detención de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos.

El hallazgo se concretó luego de que elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaran imágenes inusuales mediante equipos de rayos X en el equipaje del viajero.

Para determinar la naturaleza del cargamento, las autoridades activaron diversos protocolos de inspección física y química dentro de la terminal aérea, un análisis preliminar con equipo especializado de identificación arrojó un resultado positivo a sulfato de pseudoefedrina (precursor químico).

El sensor canino "Rozsa" realizó un marcaje positivo a mercancía ilícita, mientras que las pruebas químicas efectuadas por la Marina indicaron un resultado positivo a morfina.

Tras la confirmación de estos indicios, el pasajero fue detenido de manera inmediata y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La ANAM y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad destacaron que mantienen operativos permanentes de vigilancia y control en los puntos de ingreso a territorio nacional para prevenir el tráfico de sustancias prohibidas y proteger la seguridad nacional.