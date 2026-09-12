Decomisan 10 kilos de metanfetamina en la aduana de Toluca

El cargamento asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para deslindar responsabilidades legales.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en operativo conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), decomisó más de 10 kilogramos de metanfetamina en la aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca. La acción derivó de los programas permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones comerciales.

Durante las revisiones documentales y operativas efectuadas por personal especializado, los agentes detectaron 20 bolsas de plástico que contenían una sustancia líquida amarillenta. Las pruebas correspondientes determinaron que el material era compatible con clorhidrato de metanfetamina, alcanzando un peso total aproximado de 10.69 kilogramos. La guía del envío confirmó que el cargamento provenía de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Estrategia interinstitucional de gestión de riesgo

La intercepción fue posible gracias a la aplicación de modelos de gestión de riesgo, seguimiento operativo y validación de perfiles comerciales que la ANAM ejecuta junto con las Fuerzas Armadas. Este esfuerzo interinstitucional busca reforzar la trazabilidad documental, consolidar la supervisión en los puntos de entrada y salida del país e inhibir el traslado de sustancias ilícitas a través de las terminales de carga.

El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades legales. Con este operativo, las dependencias del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la legalidad y la protección de la seguridad nacional.