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Decomisan 1.5 toneladas de droga en narcolaboratorios en Durango

Por: Diana Valeria Leyva

27 Octubre 2026, 10:45

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Estos espacios destinados para la producción del narcótico, donde también había precursores químicos, así como reactores

Decomisan 1.5 toneladas de droga en narcolaboratorios en Durango

Autoridades federales neutralizaron este martes dos laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina, donde incautaron aproximadamente 1.5 toneladas de dicha droga en Durango.

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer que este operativo conjunto se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado El Destierro.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron estos espacios destinados para la producción del narcótico, donde también había precursores químicos, reactores, destiladores y diversos equipos utilizados para la elaboración de drogas.

 

 

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