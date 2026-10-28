Decomisan 1.5 toneladas de droga en narcolaboratorios en Durango

Estos espacios destinados para la producción del narcótico, donde también había precursores químicos, así como reactores

Autoridades federales neutralizaron este martes dos laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina, donde incautaron aproximadamente 1.5 toneladas de dicha droga en Durango.

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer que este operativo conjunto se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado El Destierro.

En Durango, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina, en inmediaciones del poblado El Destierro. Durante las acciones se aseguraron aproximadamente 1.5 toneladas y 3,000 litros de metanfetamina, así como precursores químicos, reactores, destiladores y diversos equipos utilizados para la elaboración de drogas. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para evitar que estas sustancias lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 27, 2026 Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron estos espacios destinados para la producción del narcótico, donde también había precursores químicos, reactores, destiladores y diversos equipos utilizados para la elaboración de drogas.