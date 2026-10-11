Decomisa la FGR 87 tragamonedas en mercado de Chiapas

Tras una denuncia anónima, autoridades catearon nueve locales en San Cristóbal por violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Derivado de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta operación irregular de juegos de azar, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el cateo de nueve locales comerciales en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se logró el aseguramiento de un total de 87 máquinas tragamonedas.

Investigación y despliegue interinstitucional

Las indagatorias iniciales estuvieron a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes corroboraron los hechos denunciados en la zona comercial. Con los datos recabados, el Ministerio Público de la Federación (MPF), perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, solicitó y obtuvo de un juez de control la orden judicial correspondiente.

Durante la diligencia ejecutada en el interior del mercado municipal “Merposur”, las autoridades incautaron las unidades de juego en nueve establecimientos comerciales habilitados para tal fin. En el operativo participaron peritos especializados en criminalística de campo, fotografía, ingeniería y telecomunicaciones, con el respaldo operativo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Marco legal y acciones previas

Los objetos asegurados quedaron bajo custodia de la autoridad ministerial para integrar las carpetas de investigación por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual sanciona la operación de establecimientos con juegos prohibidos o sin la debida autorización de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Esta intervención se suma a los operativos desplegados previamente en coordinación con autoridades de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad federal, donde se aseguraron computadoras, dinero en efectivo y diversos dispositivos de juego —como máquinas tipo pinball, de cascadas, de pinzas y tragamonedas— en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.