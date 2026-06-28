Decomisa FGR fauna exótica y vehículos en Durango

El Ministerio Público obtuvo una orden judicial de cateo para intervenir un inmueble en el municipio de Victoria de Durango capital del estado.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras una denuncia de la Guardia Nacional en Durango, donde se reportaron personas armadas y fauna exótica durante patrullajes en Aquiles Serdán, en el municipio de Victoria de Durango.

Elementos de la Guardia Nacional informaron que, durante recorridos de vigilancia, detectaron movimientos de personas armadas en las inmediaciones de Aquiles Serdán, lo que derivó en el inicio de la carpeta de investigación federal.

¿Qué aseguró la FGR durante el cateo?

Como parte de las indagatorias de la FECOR en Durango, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de cateo para intervenir un inmueble en el municipio de Victoria de Durango capital del estado.

¿Qué animales fueron decomisados?

En el operativo, la Policía Federal Ministerial aseguró tres tigres de bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos, además de caballos, yeguas, ponis, potrillos y un burro en el sitio aseguramiento federal.

Los ejemplares de fauna silvestre quedaron a disposición del Instituto de Conservación de Vida Silvestre en Durango, mientras los equinos fueron resguardados por la Policía Montada y el inmueble quedó bajo la Fiscalía Federal.