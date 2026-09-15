Decomisa el Ejército 68 armas largas en Rosario, Sinaloa

Elementos militares localizaron recipientes con 68 armas largas y más de 60 mil cartuchos tras patrullajes en la zona rural.

Como parte de las acciones prioritarias del Gabinete de Seguridad para inhibir la capacidad de respuesta armada de los grupos criminales y debilitar su estructura operativa, elementos del Ejército Mexicano asestaron un importante golpe a la delincuencia organizada tras el hallazgo y aseguramiento de un masivo arsenal oculto bajo tierra en el municipio de El Rosario, al sur del estado de Sinaloa.

El decomiso se concretó gracias a los patrullajes e intervenciones permanentes que despliega la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la entidad. Durante las labores de reconocimiento terrestre en la zona rural del municipio, el personal militar detectó irregularidades en el terreno, lo que llevó a la localización de cinco recipientes de plástico de gran capacidad que se encontraban enterrados de manera estratégica para evitar su detección aérea y terrestre.

Al realizar la inspección correspondiente de los contenedores, los efectivos del Instituto Armado aseguraron 68 armas largas de alto poder, 145 cargadores para diversos calibres, más de 60 mil cartuchos útiles y 58 placas balísticas empleadas para blindaje personal.

La neutralización de este arsenal representa una afectación directa a la logística ofensiva de las células delictivas que operan en el sur de Sinaloa. La estrategia de presencia permanente por parte de las fuerzas federales busca debilitar el poder de fuego de estos grupos, facilitando con ello la desarticulación de sus redes de protección y la captura de objetivos prioritarios y líderes prioritarios en la región.

Todo el armamento, los cargadores, las municiones y el equipo táctico asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la realización de los peritajes balísticos.