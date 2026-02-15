Decomisa Ejército Mexicano 700 mil dólares en retén de Culiacán

El conductor no presentó documentos que acreditaran la legal procedencia de los recursos ni comprobantes relacionados con actividades empresariales

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre tras asegurarle 706,600 dólares en efectivo durante un punto de revisión instalado en la colonia Guadalupe, Culiacán. El hallazgo activó una investigación federal para determinar el origen del dinero y la posible relación con delitos financieros.

El aseguramiento ocurrió cuando personal militar marcó el alto a un vehículo blanco que portaba logotipos de una empresa. Durante la inspección preventiva, los soldados localizaron una mochila deportiva dentro de la cajuela que contenía varios fajos de billetes estadounidenses, principalmente de denominación de 100 dólares y algunos de 50.

¿Cómo fue el decomiso de más de 700,000 dólares en el retén?

La revisión del automóvil se realizó como parte de operativos de seguridad enfocados en detectar traslado ilegal de dinero, armas o sustancias ilícitas. Al inspeccionar el interior del vehículo, los elementos castrenses detectaron una mochila con paquetes de billetes sujetos con ligas.

De acuerdo con la información disponible, el dinero se encontraba comprimido en bloques gruesos y presentaba manchas de humedad y suciedad. Las condiciones físicas del efectivo generaron sospechas entre las autoridades, ya que el deterioro sugería que pudo haber estado almacenado en un sitio inadecuado antes de ser transportado.

Las imágenes del aseguramiento muestran los paquetes organizados dentro de la mochila, lo que permitió contabilizar un total de 706,600 dólares. El efectivo fue asegurado de inmediato conforme a los protocolos de cadena de custodia.

Conductor no pudo comprobar procedencia del efectivo

Durante la inspección, el conductor del vehículo declaró que el dinero sería trasladado a oficinas ubicadas en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos. Sin embargo, al momento de la revisión no presentó documentos que acreditaran la legal procedencia de los recursos ni comprobantes relacionados con actividades empresariales o financieras.

La imposibilidad de justificar el origen del efectivo derivó en su detención. Autoridades militares le informaron sus derechos y procedieron a trasladarlo para realizarle una certificación médica antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El vehículo utilizado para el traslado del dinero también quedó asegurado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar si fue utilizado en actividades ilícitas.

Autoridades investigan posible traslado ilegal de recursos

La localización de grandes cantidades de dinero en efectivo suele ser investigada bajo líneas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades revisarán antecedentes del detenido, posibles vínculos financieros y la ruta que habría seguido el efectivo antes de ser detectado.

Los billetes asegurados serán sometidos a análisis para confirmar autenticidad, procedencia y posible relación con investigaciones previas. Estas diligencias permiten establecer si el dinero forma parte de redes financieras vinculadas con actividades ilegales.

Las autoridades también investigarán el destino final del efectivo y si existen otras personas involucradas en su traslado o resguardo.