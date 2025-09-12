Declaran sin vida a Ana Daniela, joven desaparecida en explosión

La estudiante de la UNAM Ana Daniela Barragán, de 19 años, murió en la explosión de una pipa en Iztapalapa; su identidad se confirmó tras pruebas de ADN

La tragedia en Iztapalapa cobró la vida de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la UNAM de 19 años, quien fue reportada como desaparecida tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

Su fallecimiento fue confirmado por su madre, Cecilia Ramírez, luego de que autoridades realizaran pruebas de ADN para identificar a las víctimas del accidente.

Ana Daniela estudiaba Ingeniería en Alimentos en la FES Cuautitlán y soñaba con casarse y formar una familia junto a su pareja, Bryan Ramos.

El joven, conmovido por la noticia, se despidió de ella a través de redes sociales con un emotivo mensaje en el que prometió reencontrarse “en otra vida” y cumplir los sueños que compartían.

Los servicios de emergencia localizaron entre los escombros las pertenencias de la estudiante, incluido un celular que aún logró sonar entre los restos calcinados. La llamada entrante permitió a personal de Protección Civil responder y notificar a la familia sobre lo sucedido.