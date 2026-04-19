Declaran estado delicado de salud a “El Güero” Palma en prisión

Actualmente, continúa recluido en el Altiplano por un caso de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de Juan Pablo de Tavira

El estado de salud de Jesús Héctor “El Güero” Palma Salazar encendió alertas este sábado, luego de que se reportara como delicado mientras permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con reportes recientes, el exlíder criminal fue diagnosticado con tres hernias discales que afectan el nervio ciático, una condición que le estaría provocando dolores intensos en la espalda y el pecho, incluso al momento de respirar, lo que ha deteriorado su estado físico en las últimas semanas.

Problemas de salud y orden judicial

Ante este panorama, Palma Salazar promovió un recurso legal al denunciar falta de atención médica adecuada dentro del penal, lo que derivó en la intervención de un juez federal.

La autoridad judicial concedió una suspensión para que el interno reciba atención médica inmediata, tratamiento especializado y los medicamentos necesarios, al considerar que su estado podría agravarse si no se atiende de forma oportuna.

Además de las afectaciones en la columna, se ha informado que el exintegrante del Cártel de Sinaloa también requiere seguimiento médico por otros padecimientos, entre ellos cáncer de piel, lo que obliga a revisiones constantes fuera del centro penitenciario, mismas que según sus argumentos no se han realizado con regularidad.

Aunque en mayo de 2023 Palma fue absuelto del delito de delincuencia organizada, no obtuvo su libertad, ya que de manera inmediata se le inició otro proceso penal.

Actualmente, continúa recluido en el Altiplano por un caso de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de Juan Pablo de Tavira, quien fuera el primer director de este centro penitenciario de máxima seguridad.

Este nuevo proceso mantiene vigente su situación jurídica, pese a que logró librar uno de los cargos más graves en su contra.

Antecedentes: detenciones y trayectoria criminal

La historia de Palma Salazar dentro del sistema de justicia se remonta desde hace varias décadas por los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Su primera detención ocurrió a finales de los años setenta en Estados Unidos, donde fue arrestado por los delitos ya antes mencionados

Sin embargo, su captura más relevante se registró en 1995, cuando el avión en el que viajaba se desplomó en el occidente de México para asistir a una boda en el estado de Jalisco, tomando el vuelo desde Ciudad Obregón, tras sobrevivir al accidente, fue localizado y detenido por fuerzas federales, en un momento en el que ya era considerado uno de los principales operadores del narcotráfico en México y los Estados Unidos.

Años después, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas y permaneció en prisión hasta cumplir su condena. Posteriormente, en 2016, fue deportado a México, donde fue detenido nuevamente al existir procesos pendientes en su contra.

En 2021, un tribunal ordenó su liberación por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, no abandonó la prisión, ya que fue sujeto a nuevas investigaciones que derivaron en el proceso penal que actualmente enfrenta.

Por ahora, su estado se mantiene como delicado, mientras las autoridades penitenciarias deberán cumplir con la orden judicial y garantizar que reciba la atención médica correspondiente dentro o fuera del penal.