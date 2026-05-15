Declara suegra de Carolina Flores que ella la asesinó

Por: Carlos Nava 14 Mayo 2026, 14:58 Compartir

La detención fue posible gracias a una Ficha Roja de Interpol y la coordinación entre los gobiernos de México y Venezuela

El caso del feminicidio de la exreina de belleza mexicana, Carolina Flores, ha dado un giro tras la captura de su suegra, Erika María “N”, en territorio venezolano. Según declaraciones de las autoridades locales, la detenida calificó el asesinato como un "accidente" provocado por un "juguetico". La captura y la 'confesión' Tras semanas de búsqueda internacional, Erika María “N”, de 63 años, fue aprehendida el pasado 30 de abril en un departamento en Caracas. La detención fue posible gracias a una Ficha Roja de Interpol y la coordinación entre los gobiernos de México y Venezuela. Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en rueda de prensa que la presunta homicida mantuvo una actitud "muy fuerte" al momento de su arresto. Durante el interrogatorio preliminar, la mujer intentó deslindarse de la premeditación del crimen: “Hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo, hoy difunto”, detalló Rico, refiriéndose al arma de fuego utilizada.

Antecedentes del crimen

El trágico evento ocurrió el pasado 15 de abril en un departamento de la Ciudad de México. La víctima, Carolina Flores (27 años), era originaria de Baja California, estado donde ganó el certamen de belleza en 2017.

La evidencia en contra de Erika María “N” es contundente, destacando que el ataque quedó registrado por una cámara instalada dentro de la vivienda.

Tras el disparo, la mujer abandonó México con rumbo a Sudamérica para evadir a la justicia y en el lugar de los hechos se encontraba el esposo de la víctima e hijo de la agresora, cuya reacción apática captada en video generó una fuerte indignación en redes sociales.

Estatus legal

Actualmente, Erika María “N” se encuentra a disposición de los tribunales venezolanos. Se espera que en los próximos días se concrete su proceso de deportación a México, donde será procesada por el delito de feminicidio, enfrentando las pruebas videográficas y los testimonios que contradicen su versión del "accidente".