24 Agosto 2025, 14:12

El Gobierno de Querétaro declaró oficialmente estado de emergencia en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, tras las precipitaciones atípicas

Declara Querétaro estado de emergencia en municipios por lluvias

El Gobierno del Estado de Querétaro declaró oficialmente el estado de emergencia en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, tras las precipitaciones atípicas registradas el pasado 22 de agosto, que provocaron afectaciones severas en zonas urbanas y rurales.

El decreto fue emitido por el titular del Poder Ejecutivo estatal, con el objetivo de permitir una atención coordinada entre los tres órdenes de gobierno ante los daños ocasionados a la salud, integridad, patrimonio y entorno de la población.

Según el documento, las lluvias intensas caídas en cuestión de horas provocaron encharcamientos severos, anegamientos, crecientes súbitas, afectaciones a viviendas, vialidades, servicios públicos, transporte y equipamiento estratégico, lo que representó un riesgo directo para la vida y seguridad de los habitantes.

“Las intensidades de estos eventos exigen una atención urgente y coordinada por parte de las autoridades para mitigar sus consecuencias, reforzar la resiliencia de las comunidades y proteger la vida e integridad de la población”, señala el decreto.

Como parte de las acciones inmediatas, se instruyó a la Coordinación Estatal de Protección Civil a elaborar diagnósticos de riesgo, mapas de lluvias y estrategias preventivas ante futuras inundaciones.

Asimismo, se impulsarán jornadas comunitarias de limpieza, retiro de basura en alcantarillas y drenes, y se implementarán operativos de vigilancia activa en zonas críticas.

El decreto también exhorta a los gobiernos municipales a colaborar estrechamente con las autoridades estatales y federales en la aplicación de medidas de emergencia, la difusión de información sobre zonas de riesgo y rutas de evacuación, así como en la rehabilitación de infraestructura pluvial y vialidades.

