DEA identifica a hijastro del 'Mencho' como su objetivo número 1

El administrador de la DEA, Terry Cole, recuerda que en contra de estas personas hay más de 100 acusaciones presentadas en tribunales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó al hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" como "objetivo número 1" de la organización, luego de que asumió el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón" o "El 03" cuenta con una recompensa que ronda en los $25 millones de dólares.

El hijastro de "El Mencho" y cinco personas suman alrededor de $100 millones de dólares en recompensas por información que lleve a sus capturas y condenas, quienes figuran como:

Julio Alberto Castillo Rodríguez

Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Tripas"

Carlos Andrés Rivera Varela, también conocido como "La Firma".

Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas".

Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias "El Sapo"

Por su parte, el administrador de la DEA, Terry Cole, recuerda que en contra de estas personas hay más de 100 acusaciones presentadas en tribunales.

Asimismo, la organización estadounidense prohibió la entrada a Estados Unidos a 65 personas que son familiares o socios de personas vinculadas al CJNG, 26 de las cuales tenían visados vigentes que fueron revocados.

La Administración de Trump ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra el narcotráfico debido a la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que en los últimos años ha registrado cifras récord de muertes por sobredosis de este opioide sintético.

Recordemos que Trump designó como grupos terroristas a los principales cárteles de la droga y ha amenazado con llevar a cabo ataques contra ellos dentro de territorio mexicano

¿Quién es Juan Carlos Valencia González, hijastro de "El Mencho"?

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, Valencia González es hijastro de "El Mencho", al ser hijo de Rosalinda González Valencia, y también es hijo de Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio.

Las investigaciones refieren que nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, por lo que cuenta con nacionalidad estadounidense.

Antes de ser ubicado como presunto jefe del CJNG, habría encabezado el Grupo Élite y la célula Delta, estructuras armadas consideradas entre las más violentas de la organización criminal.