DEA apoyó con inteligencia en la captura de 'El R2' en Jalisco

La dependencia estadounidense recordó que Rafael "N" también es buscado por las autoridades de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego

Después de que se diera a conocer la detención de Rafael "N", alias el "R2", ocurrida este domingo en Jalisco, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) confirmó que ayudó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el operativo de su detención.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, la dependencia de Estados Unidos celebró la detención de Rafael "N", quien se presume era líder de la célula "Los Rs", ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Autoridades mexicanas han arrestado a Rafael "N", alias “R2”, un líder de alto rango de la organización terrorista CJNG responsable del tráfico de drogas, extorsión, secuestros y violencia mortal en todo México", señaló la DEA.

Mexican authorities have arrested Rafael Álvarez Ayala, alias “R2,” a senior leader of the CJNG terrorist organization responsible for drug trafficking, extortion, kidnapping, and deadly violence across Mexico. Intelligence shared by DEA helped Mexican authorities locate R2, who is also wanted in the United States on federal drug trafficking and firearms charges. DEA commends the decisive actions of Mexico’s @SSPCMexico , @SEMAR_mx , SEDENA, and CNI in bringing this dangerous cartel leader into custody. Criminal organizations operate across borders. So do the partnerships determined to dismantle them. #DEA #CJNG #CounterNarcotics @DEATerryCole @TheJusticeDept — DEA HQ (@DEAHQ) November 8, 2026 DEA proporcionó información para localizar a 'R2' Dentro de su publicación, la DEA aseguró que brindó información de inteligencia a las autoridades mexicanas para localizar al "R2". Además, recordó que Rafael "N" también es buscado por las autoridades de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego. "La DEA elogia las acciones decisivas de la SSPC, de la Semar, de la Sedena y del Centro Nacional de Inteligencia de México al llevar a este peligroso líder del cártel bajo custodia", señaló. Director de la DEA reconoce colaboración con Harfuch Por su parte, Terry Cole, director de la DEA, elogió el actuar de Omar García Harfuch al señalar que permanece firme como socio internacional de inteligencia. "Fortaleciendo nuestros esfuerzos colectivos para identificar, apuntar y desmantelar las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y la seguridad nacional", señaló.