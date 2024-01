 ¡De terror! Captan fantasma de una niña en accidente vial

Dicen que los espírtus de las personas que tuvieron una muerte trágica continúan apareciendo en el lugar en donde perdieron la vida, ya sea para alertar a otras personas de un posible accidente, o porque simplemente no saben que están muertos.

Un presunto caso paranormal se registró en una carretera de Tepatitlán, Jalisco, sin que nadie se haya dado cuenta, hasta que fue visto en una fotografía.

Fue el pasado 14 de enero del año en curso cuando las autoridades atendieron el reporte de un fatal accidente entre tres vehículos en el periférico Salvador Zúñiga al cruce Camino al Pinto.

Trascendió que un hombre de 20 años perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó lesionaa.

Sin embargo, algo espeluznante acaparó la atención de las personas cuando varias fotografías tomads del accidente, mostraron algo perturbador al revisarlas: la figura de una pequeña niña que presuntamente nadie vio en el lugar.

De acuerdo a las fotografías que circulan en redes sociales, se puede ver a una niña en un vestido color rosa, con un suéter blanco y un moño blanco en la cabeza, lo cuál podría parecer que es una niña real, pero no fue así.

Las imágenes generaron gran revuelo entre los usuarios de las redes sociales, ya que aseguraron que se trataba de una niña fantasma que se había aparecido a la orilla de la carretera durante el accidente.

Debido al gran impacto que las imágenes generaron, medios locales acudieron con las autoridades que atendieron el accidente y los cuestionaron sobre las personas involucradas, pero su respuesta dejó 'helados' a más de uno.

Las autoridades confirmaron que no había ninguna niña, ni entre las personas lesionadas, ni tampoco a bordo de los vehículos.

"No sabemos de dónde salió, no iba entre los pasajeros, por lo que no nos podemos explicar su presencia en el lugar". Expresaron las autoridades.

Lamentablemente para los amantes de lo paranormal y tras el revuelo que causaron las imágenes del presunto fantasma de una niña, un hombre identificado como Osvaldo Díaz, salió a desmentir los rumores y afirmó que la niña era su hija y que habían ayudado el día del accidente.

"La niña que está ahí es mi hija nosotros estábamos ayudando en el accidente", escribió el señor que acompañó el mensaje con una fotografía de su hija que lleva puesto el mismo vestido de la foto viral.





Comentarios