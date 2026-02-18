De la Fuente refrenda alianza con empresarios canadienses

Juan Ramón de la Fuente afirmó que México es un socio confiable ante 380 empresarios canadienses y anunció un plan bilateral para impulsar comercio e inversión

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con 380 empresarios canadienses que visitaron México, a quienes aseguró que el país es “un socio confiable” y un aliado estratégico para fortalecer la cooperación económica bilateral.

Durante el evento, convocado por la Embajada de Canadá en México, y al que asistió un nutrido grupo de empresarias y empresarios mexicanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a mantener el trabajo conjunto y profundizar la relación entre ambas naciones.

📸 Este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con las 380 empresarias y empresarios que conforman la delegación canadiense que visita nuestro país y que es encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB), y quien estuvo acompañado… pic.twitter.com/OK8M2IYGtP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 17, 2026

“México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades, mientras sigamos trabajando juntos como hoy lo hacemos, y vamos a fortalecer esa colaboración, porque es para el bienestar de nuestros pueblos”, expresó el canciller.

La mayor delegación en tres décadas

La comitiva representa la delegación empresarial canadiense más grande que ha visitado México en los últimos 30 años, al reunir a 246 organizaciones enfocadas en sectores estratégicos como agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, tecnologías limpias y sector creativo, entre otros.

La delegación fue encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, acompañado por el embajador Cameron MacKay.

Por parte de México, asistió José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, principal organismo del sector privado del país.

También participaron los ministros canadienses de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, y de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller; así como los secretarios mexicanos de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

Completaron la delegación mexicana el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín.

En paralelo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, fortalecer el comercio y reducir trabas regulatorias.

El acuerdo se desarrollará en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ambos países mantienen junto con Estados Unidos, y busca consolidar la integración económica regional.