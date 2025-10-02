Darán 2,100 millones m³ de agua a EUA con aporte de El Cuchillo

El director general de la Conagua, Efraín Morales, explicó que el país se encuentra en condiciones de cumplir con el compromiso

El Gobierno de México anunció que en los próximos días entregará a Estados Unidos un total de 2,100 millones de metros cúbicos de agua, en cumplimiento del tratado internacional vigente.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el envío se realizará entre finales de octubre y principios de noviembre.

El director general de la Conagua, Efraín Morales, explicó que, pese a las sequías extremas registradas en los últimos años, el país se encuentra en condiciones de cumplir con el compromiso gracias a un acuerdo alcanzado con autoridades de ambas naciones.

El Cuchillo y otras presas aportarán el recurso

Sobre si el recurso provendrá de la presa de El Cuchillo, en Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la entrega incluirá agua de todas las presas involucradas en el esquema de trasvase.

“Se acordó un mecanismo con los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, quienes estuvieron de acuerdo en cómo y cuándo se realizaría el proceso”, señaló la mandataria.

Gobernadores y CILA, en consenso

Sheinbaum subrayó que existe coordinación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y comunicación constante con el gobierno estadounidense. Además, reiteró que todos los mandatarios estatales implicados avalaron el esquema de distribución.

“Normalmente Chihuahua y Tamaulipas son los más afectados, pero todos los gobernadores participaron en el acuerdo y dieron su visto bueno”, agregó.

Un tratado binacional

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, recordó que el tratado de aguas establece obligaciones para ambas naciones: Estados Unidos entrega líquido a México desde el río Colorado y, en reciprocidad, México aporta desde los afluentes del Bravo.

La cantidad, dijo, depende de la disponibilidad de lluvia registrada en cada ciclo.

“Pensamos que no habrá problema, todavía se esperan lluvias importantes en la zona norte del país”, aseguró Sheinbaum, quien descartó un escenario de conflicto por el reparto.