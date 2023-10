Dante levanta la mano como candidato a la presidencia

Si Samuel García o Marcelo Ebrard no son los candidatos de Movimiento Ciudadano para la presidencia de México, Dante Delgado está puesto para ir "por la grande".

El propio dirigente nacional del partido naranja no le hizo el feo a la posibilidad de postularse como candidato presidencial en el 2024.

Sin embargo, Dante aclaró que no están en sus planes tomar el rol de candidato.

“No sé, candidato va a tener MC y preparado para hacerlo y además sería muy bueno, pero hay que dejar a las nuevas generaciones. Sería buen presidente, pero no estoy buscando serlo”, señaló Delgado.

Lo anterior, luego de que al líder nacional de MC, se le cuestionó si ese candidato sería Samuel García o Marcelo Ebrard, por lo que Delgado respondió que el mismo podría ser una opción válida, pero no está buscando la candidatura.

Tampoco, dijo, tiene intenciones de reelegirse como senador de la República.

"No aspiro a reelegirme, no sé si las circunstancias se vayan a dar, pero no estoy considerando esto. En la convocatoria -para aspirantes a candidatos de MC- dice que no puede haber dos aspiraciones simultáneas", declaró en entrevista.

“Movimiento Ciudadano va a tener candidatura presidencial y porque ninguna circunstancia vamos a permitir que nos detenga y yo dije que soy la última instancia”, agregó el dirigente.

Se le preguntó si ya habló del tema con Marcelo Ebrard.

"No estamos en este momento en un ejercicio de acercamiento o de no acercamiento, porque le corresponde a él agotar sus instancias que ha presentado y sería un acto impropio de nuestra parte querer intervenir en decisiones que corresponden a otras personas”, dijo Delgado.

En el mismo tenor se refirió al gobernador de Nuevo León.

“No he sostenido una plática en ese sentido, pero tanto insisten que lo voy a buscar. Están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con el alcance de los acuerdos adoptados por el partido. Vamos a ganar la Presidencia”, mencionó el líder nacional de Movimiento Ciudadano.

