La imputación fue presentada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Fausto "N", alias "El Chapo Isidro", y dos presuntos integrantes de su organización criminal quedaron bajo prisión preventiva, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) los presentó ante un juez de control y formuló imputación en su contra.

Los detenidos enfrentan cargos por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

La FGR informó que, mientras se resuelve su situación jurídica, los tres permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina. Fueron detenidos en #Guasave, #Sinaloa. Más información ▶️ https://t.co/vL2JijIRNa #ComunicadoFGR — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026 La defensa pidió ampliar el plazo legal La imputación fue presentada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, los abogados de los acusados solicitaron acogerse a la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez deberá resolver su situación jurídica una vez que concluya ese plazo. La medida de prisión preventiva implica que los tres permanezcan bajo custodia durante el proceso. Los tres detenidos en Guasave Fausto "N", Germán "N" y José Luis "N" fueron capturados en Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los tres estarían relacionados con una organización criminal vinculada al grupo de los Beltrán Leyva.