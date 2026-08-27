Dan prisión preventiva a líderes de trampa en examen de la UNAM

La sesión donde se definirá si son vinculados a proceso por el delito de fraude quedó fijada para este viernes a las 15:00 horas

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Edgar “N” y David “N”, señalados como presuntos responsables de operar un esquema ilícito para contestar exámenes de admisión en línea a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a cambio de dinero.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que ambos imputados permanezcan privados de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

La sesión donde se definirá si son vinculados a proceso por el delito de fraude quedó fijada para este viernes a las 15:00 horas, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional.

Al término de la comparecencia, el abogado defensor Sergio Bravo confirmó la hora de la próxima cita legal y detalló que la decisión del juzgador de imponer la prisión preventiva se fundamentó, entre otros elementos, en la falta de arraigo de los acusados.

La red de suplantación desde una academia

Las indagatorias asentadas en la carpeta de investigación CI-FIAE/UAT-CU/UI-1 S/D/00065/06-2026 señalan que las operaciones irregulares se llevaron a cabo entre mayo y junio de 2026. Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Edgar “N” y David “N”, identificados como operadores de la academia "Más Preparación", utilizaban las instalaciones y el equipo de cómputo de dicho establecimiento para responder las evaluaciones suplantando la identidad de los aspirantes.

El dictamen del Ministerio Público refiere que el esquema contaba además con la colaboración de algunos instructores del recinto y lograba simular ante el sistema que eran los propios estudiantes quienes realizaban la prueba en tiempo real.

Denuncias, cateos y arrestos

El caso salió a la luz tras una serie de denuncias anónimas, sumadas a la alerta emitida por la propia UNAM al detectar anomalías en las pruebas de nueve aspirantes, cuyos registros arrojaron coincidencias sospechosas en los datos de conexión IP y patrones de acceso.

La investigación derivó en las siguientes acciones clave por parte de las autoridades: