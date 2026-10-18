Dan prisión preventiva a Iván “N” por armas y drogas

Iván “N”, detenido en Guadalajara, permanecerá en prisión preventiva por su presunta participación en delitos relacionados con armas y drogas

Iván “N”, señalado como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas y armas, permanecerá en prisión preventiva, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, el imputado es investigado por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Fue detenido en Guadalajara

La detención de Iván “N” se realizó en Guadalajara, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar), a través de su Unidad de Inteligencia Naval, y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las autoridades lo identifican como posible integrante de una organización criminal presuntamente vinculada con diversos delitos, entre ellos homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

La defensa solicitó ampliar el plazo constitucional

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó que Iván “N” fuera vinculado a proceso.

Sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica. Previamente, un juez calificó como legal la detención y se estableció la medida cautelar de prisión preventiva.

La FGR recordó que el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.