Dan garrotazo a turista por subir la pirámide de Kukulkán

Insultos, empujones y un golpe en la cabeza con un palo, fue como recibieron a un turista polaco por brincar la seguridad de una pirámide en Chichén Itzá.

Por: Héctor Ortega

Enero 29, 2023, 18:08

Como ocurre en repetidas ocaciones, un turista, haciendo uso del libre albedrío, decidió que era buena idea saltar las medidas de seguridad y subir una de las pirámides de Chichén Itzá.

Y al igual que en las anteriores ocaciones, las agresiones en contra de los visitantes que no acatan la indicación de no subir los monumentos no se hicieron esperar.

Esto le ocurrió a un turista polaco que al ser aprehendido por subir a la pirámide de Kukulkán, recibió una sarta de insultos y como remate, un golpe con un palo en la cabeza.

Una vez detenido, la persona fue identificada como Pawel Tomasz, quien tuvo que cumplir con un arresto administrativo de 12 horas y pagar una multa de 5 mil pesos.

Esta no sería la primera ocasión

Esta situación recuerda a lo ocurrido en apenas el noviembre de 2022, cuando una turista también subió a lo alto de la pirámide para después ser descendida por las autoridades.

Al igual que le ocurrió al polaco, la mujer fue recibida en el suelo con agresiones verbales, golpes e incluso le arrojaron agua en el rostro por haber ignorado las indicaciones.

Tras esto, el INAH se posicionó al respecto e informó que la mujer sería sancionada por haber incumplido las normas.

Con información de elhorizonte.mx