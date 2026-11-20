El grupo criminal "Guerreros Unidos" ordenó a los elementos de la corporación atacar a los integrantes del equipo de futbol, en una confusión con 'Los Rojos'

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue condenado este jueves a 60 años de prisión por su responsabilidad en el ataque perpetrado por la policía municipal contra el equipo de futbol Los Avispones en Guerrero.

El titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas condenó al expresidente municipal junto a 25 personas más, incluido el exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez.

Según las investigaciones, el grupo criminal "Guerreros Unidos" ordenó a los elementos de la corporación atacar a los integrantes del equipo de futbol, en una confusión con "Los Rojos" durante la denominada "Noche de Iguala" cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

¿Quién es José Luis Abarca y qué relación tiene con Ayotzinapa?

José Luis Abarca fue presidente municipal de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014.

Durante su administración, las autoridades investigaron la presunta relación entre integrantes de la Policía Municipal y el grupo criminal Guerreros Unidos, así como la posible participación de funcionarios locales en los ataques contra los normalistas.

El exalcalde fue señalado como uno de los principales involucrados en los hechos, debido a las investigaciones sobre la actuación de las corporaciones de seguridad municipales.

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes normalistas fueron atacados y detenidos en Iguala. El caso derivó en la desaparición de 43 jóvenes y se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia y desaparición en México.

¿Cómo perpetraron el ataque contra Los Avispones en Guerrero?

El 26 de septiembre de 2014, jugadores de entre 14 y 17 años del equipo de futbol Los Avispones viajaban en un autobús rumbo a Chilpancingo, después de disputar un partido de tercera división contra Las Iguanas.

Durante la madrugada del 27 de septiembre, hombres vestidos de negro dispararon contra la unidad cuando regresaba a Chilpancingo.

El conductor perdió el control del autobús y terminó impactándose contra un alud de tierra. Pese a que los jugadores gritaban que eran futbolistas, los ataques continuaron.

En el incidente murieron David Josué García Evangelista, conocido como "El Zurdito", de 15 años, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del equipo.