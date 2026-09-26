Dan 50 años de prisión a tres por secuestro y robo

Los tres involucrados fueron ingresados al penal estatal luego de comprobarse su responsabilidad penal en los delitos cometidos.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión y una multa de 469 mil 240 pesos contra Rodrigo "N", Rosendo "N" y Efrén "N", tras ser hallados penalmente responsables de los delitos de robo a autotransporte de carga, secuestro exprés y asociación delictuosa.

Los tres sentenciados deberán compurgar su condena al interior del Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Miguel, en el estado de Puebla.

Interceptación y secuestro del conductor

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad federal, los hechos se remontan a enero de 2025, cuando los imputados interceptaron al chofer de un tractocamión sobre la autopista México-Puebla. Tras despojarlo de la unidad, la cual transportaba 101 piezas de alimento para perro y gato con un peso bruto de 6.7 toneladas (6,781 kilogramos), privaron de la libertad al conductor.

Posteriormente, cuando pretendían abandonar el vehículo pesado robado para continuar su huida a bordo de un automóvil tipo sedán con dirección a la capital poblana, los agresores fueron interceptados sobre la misma vía rápida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Coronango, quienes lograron liberar a la víctima y detener a los implicados.

Tras la puesta a disposición por parte de los agentes municipales, el Ministerio Público de la Federación integró la carpeta de investigación correspondiente para imputar formalmente a los tres sospechosos.

Al desahogar las pruebas presentadas por la representación social, la autoridad judicial determinó la responsabilidad penal de Rodrigo "N", Rosendo "N" y Efrén "N", emitiendo la sentencia condenatoria de medio siglo en prisión para cada uno de los involucrados.