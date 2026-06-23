Dan 37 años a mujer por desaparición de estadounidense en Zapopan

En Zapopan, una mujer fue sentenciada a 37 años y seis meses de prisión por su participación en la desaparición del hombre

Una reunión acordada a través de plataformas digitales terminó convirtiéndose en un caso de desaparición que hoy ya tiene una sentencia condenatoria.

En Zapopan, una mujer fue sentenciada a 37 años y seis meses de prisión por su participación en la desaparición de un hombre de origen estadounidense, quien fue visto por última vez en diciembre de 2021.

De acuerdo con la investigación, el 8 de diciembre de ese año la víctima acudió a un encuentro previamente pactado con la ahora sentenciada. Sin embargo, tras llegar al sitio acordado, el hombre fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit, sin que desde entonces se tenga conocimiento de su paradero.

Las indagatorias permitieron establecer la probable participación de Aurora 'N', quien posteriormente fue detenida cuando se encontraba en posesión y conduciendo el vehículo de la víctima, lo que fortaleció las líneas de investigación en su contra.

Tras el proceso judicial correspondiente, el 11 de junio se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se dictó la pena de prisión además del pago de una multa.

El caso continúa abierto en el sentido de la búsqueda del hombre desaparecido, mientras las autoridades mantienen las labores de investigación para su localización.