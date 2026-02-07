Dan 122 años de cárcel feminicida de Paola Andrea en Mexicali

El juez de control, destacó que la joven luchó por su vida para defenderse de las agresiones del conductor de taxi por aplicación que nunca la llevó a su casa.

La justicia llegó para Paola Andrea Bañuelos y su familia, después de que un juez sentenció a su feminicida a 122 años de prisión y al pago de 1 millón 221 mil 740 pesos por reparación del daño.

Sergio Daniel 'N' fue sentenciado este miércoles en Mexicali, Baja California, durante la audiencia de individualización de la pena por los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares.

El juez de control, Victoriano Yee Fernández, destacó que la joven luchó por su vida para defenderse de las agresiones del también conductor de taxi, por aplicación que nunca la llevó a su casa el 7 de julio del 2024, día en que fue vista por última vez tras salir de un antro con sus amigos.

"Este Tribunal reconoce que Paola no ha sido una víctima pasiva, si no fue una mujer que, aun en condiciones de extrema vulnerabilidad, luchó por su vida y que esa lucha quedó preservada en evidencia científica (en sus uñas) que hoy permite afirmar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal", dijo el juez.

La sentencia fue desglosada de la siguiente manera por el juez Yee Fernández:

66 años por el delito de feminicidio

56 años de prisión por la desaparición de Paola, además de otros 10 meses de prisión.

Los hechos

Paola Andrea, de 23 años de edad, salió a divertirse con sus amigas a un bar llamado La Consentida, cuando decidió retirarse del lugar, abordó un taxi por aplicación conducido por Sergio Daniel para que la llevara a su casa, pero nunca llegó.

Familiares y amigos comenzaron una búsqueda por sus propios medios, hasta que el caso se tomó un giro mediático gracias a la difusión en redes sociales.

Finalmente, el cuerpo de la joven fue localizado el 11 de julio en una zona de terracería en la zona de Islas Agrarias, en Mexicali, con la ropa que vestía el día de su desaparición.

El Servicio Médico Forense (Semefo) reveló que el cuerpo presentaba huellas de violencia y la causa de muerte de Paola fue "asfixia por estrangulamiento".