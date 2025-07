CURP biométrica será oficial, pero no sustituye al INE: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este miércoles que la CURP biométrica no será obligatoria, será opcional y se implementará de manera gradual

La titular de la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, y Arturo Arce, director del Registro Nacional de Población (Renapo), aseguraron que los ciudadanos podrán decidir si desean tramitarla, sin costo alguno, en módulos autorizados.

“Recordar que la recopilación de datos se realizará en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales y el RENAPO, el Registro Nacional de Población, será la autoridad responsable de administrar esta plataforma. Yo solamente quiero hacer hincapié respecto de la CURP, que la implementación de la CURP con fotografía se realiza de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada a fin de garantizar que sea segura, confiable y accesible para todas y todos”, apuntó la titular de Segob.

Aunque no es obligatoria, a partir del 16 de octubre de 2025, las instituciones públicas y privadas deberán aceptar la CURP biométrica como identificación oficial para quienes la presenten.

“La CURP biométrica no es obligatoria, será de manera gradual, se estará tomando de manera gradual a cada uno de los ciudadanos, no están obligados a tomársela, tampoco tendrá ningún costo el que puedan enrolarse en Renapo o en los registros civiles, entonces no habrá una obligación como tal de poderla tener”, indicó Arturo Arce.

Su implementación busca modernizar la identificación, especialmente para menores de edad y trámites diversos, sin reemplazar la credencial del INE, que seguirá siendo válida para procesos electorales.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México, que incorpora datos biométricos para reforzar la seguridad y autenticidad en la identificación de los ciudadanos.

A diferencia de la CURP tradicional o certificada, que es un código alfanumérico de 18 caracteres basado en datos personales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, la CURP biométrica añade elementos tecnológicos avanzados para prevenir el robo de identidad y facilitar trámites.

Incluye huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía facial y, en algunos casos, firma digital. Estos elementos aseguran una identificación única y precisa.