'Cuota al tomate mexicano encarece precios en EUA': Ebrard

El arancel de 17% redujo las exportaciones mexicanas, pero elevó los precios para consumidores estadounidenses y abrió espacio a otros países proveedores

La cuota compensatoria de 17% impuesta por Estados Unidos al tomate mexicano redujo las exportaciones hacia ese país, pero también elevó los precios para sus consumidores, afirmó este miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante el evento Hecho en México para el mundo, el funcionario cuestionó la efectividad de la medida comercial y sostuvo que sus resultados no beneficiaron a los productores estadounidenses, particularmente a los de Florida, como se esperaba.

“¿Qué ocurrió? Pues subió el precio. Es decir, exportamos menos, pero el precio de venta en Estados Unidos subió. Creo que es una mala idea”, declaró Ebrard al referirse a los efectos de la cuota aplicada al producto mexicano.

Ebrard cuestiona efectos de la cuota al tomate mexicano

El titular de la Secretaría de Economía consideró que la medida no cumplió con el objetivo de favorecer a los productores de Florida, sino que abrió espacio para que otros países ganaran terreno en el mercado estadounidense.

El gravamen representa un obstáculo para los exportadores mexicanos, que enfrentan mayores costos para comercializar el tomate en uno de sus principales mercados. Al mismo tiempo, el incremento de precios repercute en los consumidores de Estados Unidos.

La Secretaría de Economía había estimado que la cuota podría representar un costo anual superior a 350 millones de dólares para los exportadores mexicanos. El mercado involucrado tiene un valor aproximado de 2 mil millones de dólares, según cifras del Consejo Nacional Agropecuario.

Advierte riesgos de extender las disputas comerciales

Ebrard también cuestionó la posibilidad de aplicar medidas restrictivas a otros productos agrícolas mexicanos, entre ellos las fresas, y advirtió que una escalada de cuotas compensatorias entre México y Estados Unidos podría perjudicar tanto a productores como a consumidores de ambos países.

El funcionario señaló que México mantiene investigaciones antidumping relacionadas con productos como el cerdo y el pollo, por lo que consideró que una ampliación de este tipo de medidas podría derivar en restricciones comerciales recíprocas.

“Nosotros tenemos investigaciones antidoping con el cerdo, el pollo, y (...) si esto sigue ese camino, sería que estemos recibiendo o teniendo cuotas compensatorias a ambos países y vamos a perjudicar a quienes producen y al consumidor”, expuso.

El secretario insistió en que imponer cuotas compensatorias o restricciones al comercio agropecuario puede generar consecuencias negativas para las dos economías, debido a la relación comercial entre sus productores y mercados de consumo.

México presenta argumentos en negociaciones con EUA

El titular de Economía aseguró que el Gobierno mexicano ya presentó argumentos contra las restricciones dentro de las negociaciones comerciales con EUA.

La postura de México busca cuestionar las medidas que afectan la comercialización de sus productos agrícolas y advertir sobre los efectos que pueden tener en los precios y en las cadenas de suministro compartidas por ambos países.

El caso del tomate refleja la dependencia comercial entre México y Estados Unidos en este sector. De acuerdo con datos oficiales mexicanos y del Consejo Nacional Agropecuario, dos de cada tres tomates consumidos en Estados Unidos son cultivados en México.

Además, México abastece nueve de cada diez tomates que importa su vecino del norte, una proporción que muestra la importancia de la producción mexicana para cubrir la demanda estadounidense.

La medida impacta una cadena comercial integrada

La aplicación de la cuota compensatoria no solo representa un costo adicional para los exportadores, sino que también presiona una cadena comercial integrada entre México y EUA, en la que participan productores, distribuidores y consumidores.

La dependencia del mercado estadounidense respecto al tomate mexicano implica que las restricciones pueden tener efectos más allá de la frontera, especialmente si disminuye la oferta proveniente de México o aumentan los costos de importación.

En este contexto, Ebrard sostuvo que las medidas restrictivas en el comercio agropecuario pueden perjudicar a los consumidores y a quienes producen en ambos países, por lo que reiteró su rechazo a extender las cuotas compensatorias a otros productos agrícolas.