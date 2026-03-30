Cumpleañero mata a vocalista tras balacera en fiesta en Tijuana

El agresor habría contratado al grupo musical para su festejo antes de abrir fuego contra los integrantes; un cantante murió y otro resultó herido

Una celebración de cumpleaños terminó en tragedia luego de que el propio anfitrión disparara contra un grupo musical que él mismo había contratado, en un salón de eventos del municipio de Tijuana, Baja California, dejando como saldo un cantante muerto y otro lesionado.

Los hechos ocurrieron en el salón El Roble, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, donde Arturo, vocalista del grupo “Reacción”, perdió la vida tras recibir impactos de bala mientras realizaba su presentación.

En el ataque también resultó herido Raúl, de 24 años y segunda voz de la agrupación, quien fue trasladado a un hospital, donde se reporta en condición estable.

De acuerdo con testimonios, el agresor, quien celebraba su cumpleaños, realizó primero disparos al aire y posteriormente apuntó directamente contra los músicos, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la agresión.

Grupo fue contratado por redes sociales

Se informó que el grupo musical había sido contratado previamente a través de redes sociales y que el pago del evento se realizó mediante transferencia bancaria. Incluso, uno de los integrantes señaló que el propio vocalista fallecido fue quien concretó el acuerdo.

En la reunión se encontraban aproximadamente 12 invitados, además de tres meseros que brindaban servicio durante la fiesta.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad encontraron el sitio prácticamente vacío, ya que los asistentes se habían retirado tras la balacera. Además, el salón no contaba con cámaras de videovigilancia.

En la escena del crimen, las autoridades localizaron al menos 12 casquillos percutidos, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que ya inició las investigaciones correspondientes para identificar, ubicar y detener al responsable de este ataque armado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.