Cuestionan preparación del AICM para Mundial de 2026

El especialista Víctor Hugo Valdés cuestionó si el sistema aeroportuario de la capital mexicana realmente estará listo para soportar el incremento de pasajeros

A poco más de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialistas en aviación y competencia aérea encendieron las alertas sobre la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al considerar que actualmente luce menos preparado para enfrentar la demanda del torneo que otros aeropuertos del país como los de Monterrey y Guadalajara.

Durante la presentación del estudio “Eficiencia de Capital y Riesgo: Comparación Sectorial de Aeropuertos y Aerolíneas en México”, organizado por Games Economics, expertos señalaron que la terminal aérea capitalina enfrenta rezagos en infraestructura y limitaciones operativas que podrían impactar la conectividad durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Advierten rezago en infraestructura del AICM

El especialista Víctor Hugo Valdés cuestionó si el sistema aeroportuario de la capital mexicana realmente estará listo para soportar el incremento de pasajeros que traerá el Mundial, especialmente considerando que la Ciudad de México será uno de los principales puntos de entrada para visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con el experto, en los últimos años no se realizaron las inversiones necesarias para modernizar las instalaciones del aeropuerto y actualmente los trabajos avanzan “a marchas forzadas” para intentar concluir remodelaciones antes del torneo.

Incluso relató que, durante una visita reciente al AICM, observó trabajos de mantenimiento y sustitución de plafones que, a su consideración, debieron ejecutarse desde tiempo atrás.

“Están cambiando plafones, creo que esa inversión se debería de haber hecho hace tiempo. ¿Van a estar listos? La verdad no lo sé”, señaló.

Monterrey y Guadalajara lucen mejor posicionados

En contraste, los especialistas consideraron que aeropuertos operados por grupos privados, como el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en Guadalajara y OMA en Monterrey, cuentan con mejores condiciones para absorber el flujo adicional de pasajeros que se espera durante la justa mundialista.

Según el análisis presentado, estas terminales han mantenido inversiones constantes en infraestructura, ampliación de capacidad y modernización operativa, lo que les permitiría responder de mejor manera ante el incremento de vuelos y visitantes.

La preocupación sobre el AICM también está relacionada con la reducción gradual en su capacidad operativa. Los especialistas recordaron que el aeropuerto pasó de manejar 61 operaciones por hora en 2022 a un rango de entre 43 y 44 operaciones, una disminución cercana al 30 por ciento que continúa impactando al sistema aéreo nacional.

Mundial dejaría derrama millonaria

La relevancia del tema cobra mayor peso debido al impacto económico previsto para el Mundial de 2026. La Federación Mexicana de Futbol estima que el torneo generará alrededor de 3 mil millones de dólares en negocios, mientras que el sector turístico prevé ingresos superiores a mil millones de dólares.

Además, se calcula la llegada de hasta 5.5 millones de visitantes durante el desarrollo de la competencia en México, Estados Unidos y Canadá.

Ante este panorama, expertos insistieron en que el sistema aeroportuario será uno de los principales retos logísticos del país y advirtieron que cualquier falla en conectividad o saturación podría afectar no solo la experiencia de los turistas, sino también sectores clave como el comercio, la movilidad y la actividad económica regional.

Finalmente, hicieron un llamado a evitar decisiones regulatorias basadas en diagnósticos incompletos y a priorizar inversiones estratégicas en infraestructura aérea para enfrentar un evento que pondrá a prueba la capacidad operativa de México ante el mundo.