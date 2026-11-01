¿Cuántos años de cárcel podría recibir el envenenador de perros?

Salvador “N”, de 58 años, fue detenido por su probable participación en la muerte de cuatro perros envenenados en la colonia Condesa

Un hombre identificado como Salvador “N”, de 58 años, fue detenido por su probable participación en el envenenamiento de varios perros en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Por estos hechos, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal, luego de reunir elementos relacionados con la muerte de cuatro perros en las inmediaciones del Parque España.

De acuerdo con las investigaciones, hasta el momento se han presentado tres denuncias por parte de propietarios de los animales afectados.

Las indagatorias incluyeron pruebas periciales para identificar la sustancia tóxica utilizada, además del análisis de videograbaciones y entrevistas.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía capitalina, el delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión.

Sin embargo, cuando se provoca sufrimiento grave antes de la muerte, como puede ocurrir en casos de envenenamiento, la sanción puede incrementarse y alcanzar hasta 10 años de cárcel, según lo señalado por la dependencia.

El caso generó preocupación entre habitantes de la colonia Condesa, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la responsabilidad del detenido y esclarecer la muerte de los animales.

Salvador “N” fue trasladado al Reclusorio Norte

La detención del hombre ocurrió el viernes 30 de octubre. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión y el señalado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Identifican sustancia utilizada para envenenar a los animales

Las investigaciones permitieron establecer que los perros habrían ingerido cebos de carne que contenían una sustancia tóxica identificada como metomilo, un compuesto utilizado como insecticida y plaguicida.

Las autoridades localizaron 14 indicios tóxicos en los alrededores del Parque España.

También se analizaron imágenes de cámaras de seguridad privadas que presuntamente muestran al hombre cuando dejaba los cebos en la zona.

La Fiscalía capitalina señaló que las pruebas periciales, los testimonios y las videograbaciones fueron fundamentales para identificar al probable responsable y reunir los datos que sustentaron la orden judicial.

Presunto móvil estaría relacionado con un ataque a un familiar

Entre los antecedentes que forman parte de las investigaciones se encuentra un supuesto incidente en el que un perro habría mordido a un familiar del detenido.

Según información difundida por las autoridades, Salvador “N” habría manifestado su molestia por ese hecho y señalado que no recibió ayuda de las autoridades ni de los propietarios del animal.