¿Cuánto ganará Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR?

La fiscal general de la República percibirá $190,035 mensuales, divididos en $42,636 de sueldo base y $147,399 en compensaciones adicionales

Este martes la Fiscalía General de la República hizo oficial que Ernestina Godoy será quien ocupe el puesto de titular de la dependencia.

La decisión fue respaldada por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) con un total de 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos.

Con este cambio, surge la pregunta "¿Cuál es el sueldo del fiscal general de México?", y aquí te explicamos.

De acuerdo con lo establecido en el manual oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el sueldo se compone de un "sueldo base tabular" complementado por una sustancial cantidad en compensaciones.

El ingreso que percibirá el fiscal general de la República será de $190,035 pesos mensuales, siendo el más alto dentro de la estructura de la FGR.

Este monto refleja el salario antes de impuestos y se especifica en el “Tabulador de sueldos y salarios brutos” que aplica a los puestos directivos de la institución.

Además, según el Manual que regula las remuneraciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su sueldo se divide en dos componentes principales: Sueldo base tabular y compensaciones adicionales por servicios especiales.

El primero consta de $42,636 pesos, siendo la base de cálculo para las prestaciones básicas y las cuotas de seguridad.

Mientras que las compensaciones adicionales constan de $147,399 pesos, siendo una percepción complementaria que se integra al sueldo y salario, pero no forma parte de la base de cálculo para las prestaciones básicas.

Cabe mencionar que esta estructura salarial, que define cuánto gana el titular de la dependencia, tuvo una actualización que representó un aumento general en la FGR para el ejercicio fiscal 2025.

El manual fue publicado el pasado 24 de febrero e incluyó un incremento en los sueldos mensuales brutos de entre $6,000 y 7,000 pesos, un aumento aproximado del 4% respecto a 2024.