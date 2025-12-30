Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

¿Cuáles son los platillos típicos para Año Nuevo?

Por: Sergio Villarreal

30 Diciembre 2025, 10:00

Compartir

Desde la pierna de cerdo hasta las 12 uvas, estos platillos simbolizan abundancia, unión y buenos deseos para recibir el nuevo año

¿Cuáles son los platillos típicos para Año Nuevo?

A lo largo de la República mexicana, la llegada del Año Nuevo provoca que una gran cantidad de familias se preparen para reunir a sus seres queridos y celebrar de manera especial. Durante esta festividad, se elaboran platillos típicos que requieren preparación desde horas o incluso días antes, asegurando que los alimentos lleguen con organización y sabor a las mesas de quienes festejarán esta fecha.

Pierna o lomo de cerdo al horno

Esta opción es de las más comunes para la celebración. La pierna o lomo de cerdo se prepara al horno y, en ocasiones menos frecuentes, a la parrilla. Se adoba con especias, chiles, vino o jugos de frutas, y simboliza abundancia y bienestar económico para el nuevo ciclo.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 6.00.06 PM.jpeg

Tamales

Amados por muchos y odiados por algunos, los tamales son otra opción tradicional. Pueden ser de carne, frijoles o queso, y representan un símbolo de identidad mexicana. Su practicidad los hace ideales para compartir durante la cena de Año Nuevo.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 6.01.36 PM.jpeg

Pozole

El pozole no puede faltar en la mesa. Su preparación requiere varias horas y numerosos ingredientes, pero es ideal para disfrutar en familia, ya que simboliza unión y convivencia.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 6.02.05 PM.jpeg

Ensalada de manzana

Este postre clásico se prepara con manzana, crema, nuez y frutas. Su sabor dulce representa armonía y buenos augurios para el año que comienza, acompañando la cena de manera deliciosa.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 6.02.43 PM.jpeg

Las 12 uvas y la sidra

La tradición de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas sigue vigente. Cada uva representa un deseo para los próximos meses, mientras que la sidra o vino espumoso se brinda como símbolo de celebración y nuevos comienzos. Los deseos pueden ser de salud, bienestar económico o amor, según la preferencia de cada persona.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 6.05.22 PM.jpeg

Comentarios